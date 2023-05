Fußballerinnen des SC Opel wollen ins Hessenpokal-Halbfinale

RÜSSELSHEIM. (abi). „Wir wollen in jedem Spiel noch was rausholen und noch einen Dreier landen“, gibt Karim Klabi die Devise für die letzten Regionalliga-Einsätze vor. Dabei hofft der Trainer am Sonntag mit den Fußballerinnen des SC Opel Rüsselsheim um 12.30 Uhr gegen die Kickers Offenbach auf eine gute Leistung, „gerade auch im Hinblick aufs Viertelfinale des Hessenpokals“. Denn dort wollen die Opel-Frauen nach ihrem 2:1-Achtelfinalsieg über Düdelsheim nun am kommenden Donnerstag um 17 Uhr beim SV Gläserzell alles dafür tun, um das Halbfinale zu erreichen. Gegen den Liga-Vierten aus Offenbach stehen beim Tabellenletzten aus Rüsselsheim bis auf Janine Hanke (Platzwunde am Kopf) und Lorena Bernadie (privat verhindert) alle zur Verfügung. Wie Karim Klabi zudem anmerkt, „sind wir auf der Suche nach jungen Spielerinnen, die wir fördern und weiterentwickeln wollen“.