Geburtstagskind schießt das goldene Tor für U23 von Mainz 05

Besonders fröhlich war nach dem Spiel Denis Linsmayer. Der nun 32-Jährige schoss an seinem Geburtstag das goldene Tor, als er Timothe Rupils Vorlage – die nicht ganz so gewollt aussah – verwertete (84.). Ein Dusel-Tor, das gut zu einem redlich erarbeiteten Dreier passte. In Durchgang eins half der Querbalken mit, Keeper Lasse Rieß packte einige Paraden aus. Nach Linsmayers Tor brannte nichts mehr an.