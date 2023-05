Opel-Frauen hoffen zum Regionalliga-Abschluss auf einen Sieg

Hof braucht jedoch unbedingt etwas Zählbares, um Rang zehn und damit den Abstiegsplatz noch an die punktgleiche Eintracht Frankfurt III abgeben zu können – in der Hoffnung, dass der Konkurrent zuhause gegen Wetzlar verliert. Entsprechend knackig dürfte es daher für die Rüsselsheimerinnen werden, die auf Mannschaftsführerin Sarah Sieber (privat verhindert) verzichten müssen, aber wieder mit Janine Hanke am Start sind.