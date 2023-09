Regionalliga: U23 von Mainz 05 peilt dritten Sieg in Serie an

Mainz. Mit zwei Zu-Null-Siegen haben sich die U23-Fußballer des FSV Mainz 05 aus der Regionalliga-Abstiegszone gewuchtet. Bei Tabellennachbar Bahlinger SC (Samstag, 14 Uhr) soll nun erstmals auch in der Fremde Zählbares her. „Logisch, dass nach Siegen die Stimmung besser ist, aber wir haben den Anspruch, nicht himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt zu sein“, sagt Trainer Jan Siewert, „wir sind auch in der negativen Phase bei uns geblieben.“ Und das war der Schlüssel.