Sorgen beim TSV Schott vor Heimspiel gegen Hoffenheim II

Mainz. Was beim 2:1-Sieg bei Landesligist Hauenstein im Pokal am Mittwochabend keine Ausrede sein sollte, könnte sich am Samstag (14 Uhr) im Regionalligaspiel gegen die TSG Hoffenheim II als Problem erweisen: Dem TSV Schott Mainz gehen die Spieler aus. Es beginnt im Tor, wo Denis Wieszolek mit Knöchelproblemen vom Feld humpelte und der an den Adduktoren lädierte Tim Hansen auch noch keine Option ist. So könnte Jan Schulz zwischen den Pfosten stehen, oder auch Eigengewächs Leander Schmidt.