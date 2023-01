Steinbach Haiger startet in die Restrundenvorbereitung

Haiger-Steinbach. Der TSV Steinbach Haiger startet am 23. Januar in die Vorbereitung zur Restrunde der Fußball-Regionalliga Südwest. Neben den täglichen Trainingseinheiten stehen fünf Testspiele auf dem Winterfahrplan um die Mannschaft von Trainer Pascal Bieler, die mit einem Nachholspiel in der Hinterhand auf dem fünften Platz liegt und weiterhin alle Möglichkeiten hat, im oberen Tabellenfeld mitzumischen. Rund fünf Wochen beträgt die Vorbereitung der Steinbacher, ehe es im Viertelfinale des Hessenpokals am 25. Februar zum KSV Hessen Kassel geht (Anpfiff: 14 Uhr im Kasseler Auestadion). In der Testspielphase kommt es am 15. Februar zu einem Schlagabtausch zweier Regionalligisten. Der TSV tritt gegen die Würzburger Kickers, einem Topteam aus der Regionalliga Bayern, an. Die Teams stehen sich um 13 Uhr in Würzburg gegenüber.