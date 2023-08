Strittiges Tor bringt U23 von Mainz 05 auf Verliererstraße

Eine Ausrede solle das aber nicht sein. In Sachen „Männerfußball“ offenbarte die U23 Lernbedarf. Drei Distanzschüsse flogen in die Maschen (Nico Blank/62., Marcel Schmidts/64., Christian Mauersberger/84.), Juraj Hartmann mit der Ampelkarte vom Feld (82.). „Wir haben nicht so gespielt und verteidigt, wie wir es können“, gibt Siewert zu – den Blick schon auf das Heimspiel gegen den VfR Aalen am Dienstag (19 Uhr) gerichtet.