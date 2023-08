TSV Schott Mainz zahlt Lehrgeld in der Regionalliga Südwest

Das Mainzer Problem: Die Fehler wiederholen sich. Das 1:2 glich wie ein Abziehbild dem Rückstand gegen den VfB Stuttgart II am Mittwoch (1:3): Fehlpass im Aufbau, der Gegner läuft in Überzahl aufs TSV-Tor. Und das 1:3 erinnerte Trainer Aydin Ay fatal an den Ausgleich in Walldorf (1:1): Der Sechser bekommt den Ball abgepresst, das Zentrum ist offen. Eine „sehr gute“ erste halbe Stunde sah Ay, mit prima Positionsspiel. „Nach dem Elfmeter haben wir unser Spiel verloren und es nicht mehr geschafft, die Breite zu bespielen.“ Und das muss klappen, wenn man mit zwei breit stehenden Innen- und hoch geschobenen Außenverteidigern aufbaut. Schwachpunkte bleiben in Zeiten, in denen jedes Ligaspiel gestreamt wird, nicht lange unerkannt.