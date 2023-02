TSV Steinbach Haiger: Eine längere Generalprobe

Für das Hessenpokal-Viertelfinale beim KSV Hessen Kassel setzt der TSV Steinbach auf die Unterstützung seiner Anhänger und bietet einen Fanbus an, in dem noch einige Plätze frei sind. Dieser fährt morgens um 10.30 Uhr in Steinbach und um 10.40 Uhr am Paradeplatz in Haiger ab. Inklusive Sitzplatzticket kostet die Fahrt 30 Euro. Anmeldungen nehmen der Fanbeauftragte Henning Eckhardt, die Geschäftsstelle am Haarwasen und die Vorverkaufsstelle des TSV bei Fliesen Triesch in der Haigerer Innenstadt entgegen.