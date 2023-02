TSV Steinbach wahrt makellose Bilanz

Die Steinbacher legten los wie die Feuerwehr, ließen hinten in Durchgang eins kaum etwas zu und zwangen mit frühem Pressing die Würzburger zu Fehlern. Noch bevor Paul Stock die Führung erzielte (11.), hatten Gianluca Korte (6.) und Mick Gudra (8.) aus der Distanz sowie Jonas Singer (5.) gute Gelegenheiten liegengelassen. In Minute 26 legte Stock auf Korte ab, der wenig Mühe hatte, zum 2:0 einzuschieben. Gudra stellte aus rund 20 Metern auf 3:0 (40.). Mit Wiederbeginn kamen die Kickers durch Benjika Caciel (52.) und Stürmer Saliou Sané (63.), der nur eine Minute zuvor per Elfmeter an TSV-Keeper Kevin Ibrahim gescheitert war, zum Anschluss. Doch davon, und von den vielen Wechseln, die Bieler nach gut einer Stunde vornahm, um auch taktisch umzustellen und für die restliche Spielzeit mit zwei Stürmern zu agieren, ließ sich Steinbach nicht aus dem Konzept bringen. Serkan Firat (68.) und Arif Güclü per Elfmeter (81.) sorgten das deutliche Erfolgserlebnis.