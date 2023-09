U23 von Mainz 05 sucht den Weg raus aus dem Tabellenkeller

Nach drei zunehmend klaren Auswärtspleiten gehe es darum, an die deutlich stabileren Auftritte in der Fremde aus der Vorsaison anzuknüpfen. Und die U23 will natürlich raus aus dem Keller, runter vom vorletzten Platz, ehe die tabellarische Situation eine Eigendynamik entwickelt. In Fulda gibt es ein Wiedersehen mit Ex-05er Leon Petö. Die Länderspielpause haben die meisten U23-Spieler gut überstanden. Allerdings musste Philipp Schulz – anlässlich dessen Nominierung für die DFB-U19 das Spiel gegen Hoffenheim II auf kommenden Dienstag (19 Uhr) verlegt wurde – mit starken Kopfschmerzen prompt wieder an den Bruchweg zurückkehren.