Durchwachsenes Wochenende für Mainzer Verbandsligisten

FC Basara Mainz – SV Steinwenden 1:1 (1:1). – Eigentlich war es ein Spiel wie gemalt für die „Diamanten“, denn die Pfälzer machten viel, standen mit ihrer letzten Kette relativ hoch, versprühten aber kaum Torgefahr. Viel Raum also für das schnelle Tiefenspiel der Mainzer Japaner. Doch die trugen ihre Angriffe viel zu ungenau vor. „Wir waren nicht wach“, merkt Trainer Kevin Miller an, „wir haben zu viel durch die Mitte in den Fuß gespielt, das ist nicht unser Spiel.“ Eine Flanke von Sera Watanabe nutzte Haris Beslic per Kopf (20.). Doch dann spielte Basara einen Freistoß zum Gegner, Elias Schulze sagte Danke (40.). Trotz aller Probleme im eigenen Spiel hatten die Platzherren den Sieg auf dem Fuß, doch Aiman Abdelaali drosch eine Flanke aus fünf Metern drüber (82.), und Muhammed Yasars 15-Meter-Schuss parierten die Pfälzer per Flugkopfball (90.+2).