Fußball: FCA Darmstadt „dominant“ zum ersten Saisonsieg

„Wir haben dominiert und hatten viel mehr Chancen als in der letzten Partie“, sagte FCA-Trainer Elton da Costa. „Die zwei Gegentreffer ärgern mich, da sie wieder auf Stellungsfehler zurückgehen“, fügte der Coach an. Ansonsten zeigte sich da Costa einverstanden: „Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden, ein Kompliment an die Mannschaft. Aber in der ersten Hälfte haben wir die Zielgenauigkeit vermissen lassen.“