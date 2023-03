Fußball: Personelle Konsequenzen beim VfB Ginsheim

Auf dem Platz indes erlebte der Drittletzte wieder einen Dämpfer, als es beim Tabellennachbarn FV Bad Vilbel eine 1:3-Niederlage setzte. Weshalb Boulghalegh Konsequenzen ankündigte: In dieser Woche trennte sich der VfB von Enis Arikan, der in der Winterpause von Dersim Rüsselsheim gekommen war. „Die Vorstellungen des Spielers und des Teams haben weit auseinandergelegen“, sagt Boulghalegh dazu. Und im Spiel am Sonntag (15 Uhr) gegen die SF Seligenstadt könnten sich einige Spieler auf der Ersatzbank finden, die zuletzt noch zur Startelf zählten. Wie Boulghalegh erklärt, werde er die Aufstellung künftig vom Trainingseifer abhängig machen.