Fußball: Rot-Weiß Darmstadt will seinen Lauf fortsetzen

Rot-Weiß Darmstadt – SF Seligenstadt (Sonntag, 15 Uhr). In der vorherigen Saison mussten die Rot-Weißen am letzten Spieltag eine herbe 2:3-Niederlage gegen Seligenstadt hinnehmen und verpassten damit die Aufstiegsrelegation zur Hessenliga. Aktuell stehen die Sportfreunde auf dem vierten Platz, entsprechend sind die Darmstädter vorgewarnt. „Ich erwarte eine starke Seligenstädter Mannschaft. Sie sind in der Lage, jede Mannschaft in der Liga zu schlagen“, sagt Dominik Lohrer. Personell muss der Darmstädter Trainer auf Damiano Gruner verzichten, aber Ali Gün kehrt nach seiner Sperre zurück. „Wir haben uns einen kleinen Lauf erarbeitet und wir fühlen uns gut. Jetzt gilt es den Willen zu entwickeln, um mit Selbstvertrauen gegen Seligenstadt etwas zu bewegen“, führt Lohrer weiter aus, der mit seinem Team zuletzt zweimal in Folge gewann.