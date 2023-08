Fußball: RW Darmstadt hat etwas gutzumachen

DARMSTADT. Nach zwei spielfreien Wochenenden tritt RW Darmstadt in der Fußball-Verbandsliga Süd am Sonntag bei der SG Bornheim an und will die Negativserie bei den Frankfurtern durchbrechen. Der FCA Darmstadt will an den ersten Erfolg (5:2 in Neu-Isenburg) anknüpfen und gegen Mitaufsteiger RW Walldorf II nachlegen.