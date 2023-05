Fußball: RW Darmstadt muss ein anderes Gesicht zeigen

DARMSTADT. (das). Die Ausgangslage ist klar. Um im Kampf um den Aufstiegs-Relegationsplatz in der Fußball-Verbandsliga Süd weiter eine Chance zu haben, braucht RW Darmstadt am Sonntag (15.30 Uhr) gegen den Tabellenvierzehnten JSK Rodgau einen Sieg. Vor allem nach der 1:2-Niederlage am Mittwochabend beim VfR Fehlheim. Der SV Münster ist diesmal spielfrei.