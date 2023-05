Fußball: RW Darmstadt will den Spitzenreiter ärgern

Lange verschnaufen kann Münster nicht, bereits am Sonntag wartet Seligenstadt. Die gesperrten Anas Hamed und Tareq Hamed kehren in den Kader zurück, was dem Team weitere Optionen gibt. „Am Sonntag haben wir ein Heimspiel, in dem wir uns gut präsentieren wollen. Anders als in Hanau, bekommen wir gegen Seligenstadt vielleicht mehr Chancen“, so der Coach weiter, der auf ein Erfolgserlebnis hofft.