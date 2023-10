Fußball-Verbandsliga: Auswärtsspiele für das Mainzer Trio

Es ist eine spezielle Saison für die TuS. Nur zwei Mann standen in allen elf Spielen auf dem Feld – Knipser Matti Rieß und Jonas Hofmann. Es ist die achte Saison für den Verteidiger an der Kirschhecke. Beziehungsweise in Ebersheim und Mombach, wo die TuS während ihrer Kunstrasen-Sanierung trainiert. Den vorübergehenden Verlust der Vereinskultur am heimischen Clubheim hat Trainer Ali Cakici beklagt, denn aus ihrem Gemeinschaftsgefühl schöpfen die Marienborner viel Energie. „Das findet immer noch statt“, schmunzelt Hofmann, „unter der Woche in der Neustadt, freitagabends, samstags auf dem Markt – wir sind und bleiben ein eingeschworener Haufen.“