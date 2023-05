Gegner ist dem VfB klar überlegen

So deftig hätte die Ginsheimer Niederlage allerdings nicht ausfallen müssen. Kurz nach dem 1:4 von Kuto Ono (56.) vergab Eray Öztürk eine weitere Großchance des Tabellenvorletzten. Aber dieser Schwung, mit dem die Ginsheimer in die zweite Halbzeit gestartet waren, versandete bald. „Ab der 65. Minute hat man gemerkt, dass bei uns die Kräfte nachgelassen haben“, so Boulghalegh. Weshalb die Eintracht ihr Spiel locker zu Ende bringen konnte.