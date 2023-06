Ginsheim verabschiedet sich mit Sieg aus Verbandsliga

Fußballerisch zeigte sich der VfB noch einmal von seiner besseren Seite. Eray Öztürk schoss den VfB mit einem „Traumtor“ (Boulghalegh) in Führung: Aus der Drehung wuchtete er den Ball in den Winkel (19.). Zwei Minuten später ließ Sungmo Hwang das 2:0 folgen. „Es lief heute mal für uns“, so Boulghalegh, „wir waren aggressiv und gut in den Zweikämpfen drin“. Dass der VfB ohne Gegentreffer blieb, war auch Torhüter Frederic Erb zu verdanken, der zwei Frankfurter Chancen mit Prachtparaden vereitelte.