Hartmut Schwöbel soll auf Robert Neubauer folgen

FRANKFURT. Eigentlich war vorgesehen, die Rückrundenbesprechung der Fußball-Verbandsliga Süd als Videokonferenz abzuhalten. Aber so unpersönlich mochte sich der scheidende Klassenleiter, Robert Neubauer, denn doch nicht verabschieden. Also kamen die Vereinsvertreter am Samstag zu einer Präsenzsitzung im Klubheim der Sportfreunde Frankfurt zusammen. Wie berichtet, übernimmt Neubauer ab 1. Februar das Amt des Verbandsfußballwarts im Hessischen Fußball-Verband von Thorsten Bastian – und von ihm zugleich die Klassenleitung der Hessenliga. Die versammelten Funktionäre lobte der 67 Jahre alte Rüsselsheimer für eine unkomplizierte Zusammenarbeit in seiner eineinhalbjährigen Amtszeit: „Ihr wart eine tolle Klasse.“