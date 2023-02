Nach Testspiel-Siegen heiß auf den Spitzenreiter

Die denkbar größte Hürde wartet direkt zum Punktspielstart am Samstag (15 Uhr) gegen den unbesiegten Spitzenreiter Viktoria Herxheim. „So ein Gegner, ein Samstagsspiel mit vielleicht dem ein oder anderen Zuschauer mehr – was gibt es Geileres?“, sprüht Jantz vor Vorfreude. Kein Wunder nach so einer Vorbereitung.