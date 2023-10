Punkt für Rot-Weiß Darmstadt wäre eine „gute Sache“

DARMSTADT. RW Darmstadt ist in der Fußball-Verbandsliga Süd bereits an diesem Freitag bei Pars Neu-Isenburg gefordert. Der FCA Darmstadt empfängt am Sonntag die Sportfreunde Seligenstadt und hofft, nach der Trennung von Trainer Elton Da Costa wieder in ruhigeres Fahrwasser zu gelangen.