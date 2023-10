Rot-Weiß Darmstadt will den Schwung mitnehmen

SG Bornheim – FCA Darmstadt (Sonntag, 15.30 Uhr). Der FCA sieht sich vor einer großen Herausforderung – der Vorletzte spielt beim Tabellendritten. „Bornheim sah in den letzten beiden Spielen nicht so gut aus, aber sie sind für ihre Heimstärke bekannt. Die Favoritenrolle ist klar verteilt“, erklärt FCA-Interimstrainer Marcel Bergemann. Estevao Borges und Fortunado da Silva stehen wieder bereit, während Dos Santos und Zanon Novis verletzt ausfallen. „Ziel ist es, sich weiter an das neue System zu gewöhnen. Wenn die Jungs frei aufspielen können, schauen wir mal, was möglich ist“, so Bergemann.