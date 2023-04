Rot-Weiß Darmstadt will die passende Antwort geben

FV Bad Vilbel – SV Münster (Freitag, 19.30 Uhr). Nach einer Gelb-Roten Karte muss Münster auf Mehmet Yildirim verzichten, und Vincent Glavan (Verdacht auf Kreuzbandriss) fehlt ebenfalls. Von der Negativserie will sich Münster nicht schrecken lassen. „Wir können nach den Rückschlägen natürlich nicht mit breiter Brust antreten, aber wir nehmen den Kampf an“, erklärte SVM-Trainer Naser Selmanaj, dessen Elf zuletzt immer wieder mit der Chancenverwertung haderte. So oder so muss Münster an seine Grenzen gehen. „Es wird sehr schwer werden. Aber wir geben nicht auf und wollen wie in jedem Spiel gut präsentieren“, so Selmanaj weiter.