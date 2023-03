RW Darmstadt und der SV Münster sind in der Pflicht

SV Münster – Spvgg Neu-Isenburg (Sonntag, 15 Uhr). Nach zwei Niederlagen in Folge sieht Naser Selmanaj seine Mannschaft in der Pflicht, eine Reaktion zu zeigen – die Chancen im Kampf um den Klassenerhalt werden immer geringer. „Wir hatten in den letzten beiden Spielen insgesamt 16 oder 17 gute Chancen, aber wir waren zu fahrlässig“, erklärte der Coach. Um „den Knoten platzen zu lassen“, fordert Selmanaj „Konzentration und Wachsamkeit“ von seiner Elf ein, da „wir gegen Neu-Isenburg nicht so viele Chancen bekommen werden“. Ein Erfolgserlebnis sieht er dabei als Schlüssel an, denn „als Team muss man sich belohnen, dafür braucht es eine Reaktion der Spieler und dann wird es auch wieder positiver“.