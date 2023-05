Sieben Treffer: Rot-Weiß Darmstadt verteidigt Rang zwei

„Wir sind absolut gut gestartet und ein 4:0 zur Halbzeit spricht für sich“, sagte RW-Trainer Dominik Lohrer und führte weiter aus: „Auch die nächsten 30 Minuten waren in Ordnung, aber am Ende kam der Schlendrian durch. An einem heißen Tag, mit einem so klaren Sieg, sollte man aber nicht zu kleinlich sein, es sind die drei Punkte, die zählen.“