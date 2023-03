SV Münster startet „grottenschlecht“, was sich auswirkt

Die Platzherren gingen aggressiver ins Spiel, was sich auswirkte. Günther (7.) und Falk (19.) trafen zum 2:0. Die Gäste konnten Ober-Roden in der Anfangsphase kaum Paroli bieten. So machen Günther (31.) und Dapp (36.) schon vor der Pause alles klar. „Die ersten 25 Minuten haben das Spiel entschieden“, sagte SV-Trainer Naser Selmanaj. „Wir waren da einfach eine Klasse schlechter, alles, was in Fehlheim so gut funktioniert hat, fehlte hier.“ In der zweiten Hälfte sah der Coach sein Team besser dagegenhalten, aber das Spiel war bereits gelaufen. „Im ersten Durchgang waren wir grottenschlecht, aber nach der Pause haben wir dagegengehalten.“