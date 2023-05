VfB Ginsheim fehlt zunächst der Wille und die Einstellung

SC Dortelweil – VfB Ginsheim 5:3 (4:0). Gerade mal acht Minuten waren gespielt, da lag der VfB auch schon mit 0:2 zurück. „Das spricht für die ganze Saison“, sagte Ginsheims Trainer Abdelkader Boulghalegh. In der Tat sind die frühen Gegentore ein Symptom für mangelnde Einstellung. Bis zur Halbzeitpause kamen noch zwei weitere Gegentreffer für die Gäste hinzu. „Man hat in der ersten Halbzeit bei uns weder den Willen noch den Ehrgeiz gesehen, da irgendwas reißen zu wollen“, so Boulghalegh. Was die Blau-Weißen da gezeigt hätten, „war einfach kein Fußball“. Nur ein Stück weit könne Boulghalegh diese Vorstellung verstehen, weil sein Team gegen Ende dieser aus Ginsheimer Sicht so niederschmetternden Saison schlicht müde sei: „Aber noch spielen wir Verbandsliga, und da muss jedes Spiel mit einer gewissen Erwartungshaltung zu Ende gespielt werden.“