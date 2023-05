VfB Ginsheim kann noch Relegation in Verbandsliga schaffen

SV Dersim Rüsselsheim – Spvgg. Neu-Isenburg (Sonntag, 15 Uhr). „Das hat gut getan“, meinte Dersim-Coach Hakan Karakoc nach dem 4:2-Derbysieg im Kellerduell in Ginsheim erleichtert, mit dem seine Mannschaft bis auf drei Punkte zum vorletzten Platz aufgeschlossen hat. Der erste Dreier seit Monaten in der Punktrunde: „Das ist ein Ansporn, in den letzten Spielen noch mal Vollgas zu geben“, betonte Karakoc. Gegen den Tabellenzwölften aus Neu-Isenburg, der auf dem Relegationsplatz noch um jeden Punkt für den Klassenerhalt kämpft und gerade stark ein 0:0 gegen den Zweiten aus Bornheim herausgeholt hat, werde es allerdings „knackig“ am Sonntag. Sind alle Spieler an Bord bei Dersim, ist der Trainer selbst jedoch aus privaten Gründen verhindert. Für Karakoc übernimmt dann Pedro Difuidi, der neue Sportliche Leiter, das Coaching.