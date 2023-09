Walluf will Gegentorflut stoppen

Sein Keeper teilt die Meinung und moniert: „Wir lassen von außen zu viele gefährliche Situationen zu.“ Staegemann ärgert das Defensivmanko, dennoch ist er mit seinem Wechsel absolut glücklich. Nach sechs Jahren in Ginsheim suchte Staegemann eine neue Herausforderung. Der Teamspirit und die Nähe zu den Osteopathie-Praxen in Ingelheim und Schlangenbad, in denen Staegemann arbeitet, überzeugten ihn. Die nächste Chance, seine Qualitäten auf der Linie und im Spielaufbau zu zeigen, bietet sich am Sonntag (15.30 Uhr) im Gastspiel bei Blau-Gelb Marburg.