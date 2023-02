Zum Start ein dickes Zeiskam-Brett bohren

Statt der (vom Gegner abgesagten) Generalprobe durchlebte die TSG Bretzenheim ein feierfreudiges Fastnachtswochenende – am Ende einer Vorbereitung mit Licht und Schatten. Regelrecht ins Schwärmen gerät Timo Schmidt mit Blick auf das von seinem Trainer-Kollegen organisierte Trainingslager in Darmstadt, wo auch die Verletzten mit in die Jugendherberge gezogen sind. Soccerhalle und Bowling, Escape Room und Flipcharts, an denen die Spieler in Kleingruppen reflektiert haben, was sie dem Gefüge und das Gefüge ihnen geben kann, wechselten sich mit Übungseinheiten auf dem Feld ab. Es folgten ein Top-Test gegen Verbandsligist Niedernhausen (4:0) – inmitten zweier „richtig zäher“ Wochen, in denen wegen vieler Kurzzeit-Ausfälle zuweilen kaum noch elf Mann auf dem Trainingsplatz standen. Neben Luca Scherer (Saison-Aus) waren und sind auch Muhammed Yasar, Luis Lüdtke und Lauren Schmidt länger außen vor. Leo Raisig soll sich in der zweiten Mannschaft wieder herankämpfen, im Gegenzug wurde Außenstürmer Redzo Krijestorac hochgezogen. Schmidt bescheinigt dem 20-Jährigen Startelf-Potenzial. Auch Neuzugang Bertin Gelenbevi sowie Sommer-Rückkehrer Nick Zimmermann bekommen ein Extra-Lob ab. „Wir haben mehr als 22 Spieler auf ähnlichem Leistungsniveau“, betont der 48-Jährige vor dem Gastspiel beim FC Bienwald Kandel (Sonntag, 15.45 Uhr). „Das wird echt eklig, da geht es immer zur Sache“, sagt Schmidt, der hofft, schnell Abstand zur Abstiegszone zu gewinnen.