Bernd Schröder freut sich auf neue Fußballplätze

Bernd, Sie hatten bereits vor acht Jahren schon Kontakt mit der SG Waldsolms. Warum hat es am Ende damals nicht funktioniert? Nageln Sie mich nicht auf die Jahreszahl fest, aber vor ungefähr dieser Zeit gab es die Gespräche und Kontakte, das stimmt. Ich habe mich damals anders entschieden und bin im Kreis Limburg-Weilburg geblieben. Es hat damals eben nicht gepasst. Es gab keinen besonderen Grund, ich bin einfach da geblieben, wo ich war. Entweder war das in Weinbach oder in Dauborn-Neesbach.

Und jetzt wird der Wechsel nach Waldsolms interessant? Wie kam es dazu? Das ist rein aus einem Gefühl heraus entstanden. Ich habe richtig Lust darauf, mal etwas Neues zu machen. Ich möchte neue Sportplätze sehen und neue Leute kennenlernen. Ein weiterer Grund ist ausschlaggebend: Ich wollte nicht mehr Jahr für Jahr auf dieselben Sportplätze im Kreis zu fahren. Warum ich wechsele? Meine Intention ist es, etwas Neues zu erleben. Etwas, auf das ich richtig Lust habe. Trainer zu sein ist auch mein Hobby. Da möchte ich das machen, was mir Spaß macht. Momentan habe ich das Gefühl, dass es passt. Dann ist eine Veränderung auch mal angesagt und jetzt hat es sich eben so ergeben. Im Endeffekt ist das ein glücklicher Zufall.

Beim FC Alemannia Niederbrechen mischen Sie ja in der Fußball-Kreisoberliga mit. Waldsolms spielt in der Gruppenliga. War der Ligawechsel auch einer der Punkte, die die Station in Waldsolms so interessant gemacht hat? Die Intention hatte ich nicht. In meinem Trainerdasein habe ich schon hochklassige Mannschaften trainiert und kenne somit das Niveau. Von daher ist die neue Station nichts, wo ich sage: „Juhu, ich trainiere jetzt einen Gruppenligisten”. Ich habe bereits in der Verbandsliga trainiert und war in der A-Liga und der Kreisoberliga als Spielertrainer unterwegs. Dieses Ranking kenne ich, aber welche Liga ich trainiere, das ist für mich wirklich nichts ausschlaggebendes. Es muss mit den Leuten passen, und ich muss eine richtige Lust auf die neue Aufgabe haben. Die habe ich, sonst würde ich das nicht machen. Es ist unabhängig von der Liga. Wenn die Lust und die Leute drum herum stimmen, dann lege ich los. Das ist einfach so ein Gefühl in mir.

Ich höre heraus, dass Sie richtig Lust auf die neue Aufgabe haben? Ich freue mich sehr darauf, stimmt. Ich habe mit meiner Mannschaft in der Kreisoberliga noch eine riesige Aufgabe zu bewältigen, da wir unten stehen. Und auch der Trainer von Waldsolms [Rico Henrici, Anm. d. Red.] hat noch eine große Herausforderung vor sich. Das neue Engagement, das ist alles noch Zukunftsmusik. Aber trotzdem freue ich mich natürlich darauf, was mich in der kommenden Spielzeit erwartet. Das ist wie mit dem Sommerurlaub: Es ist im Winter noch ein weiter Weg bis dahin, aber die Vorfreude ist da.

Sie bleiben aber weiterhin im Kreis Limburg-Weilburg wohnen, oder? Das stimmt. ich wohne in Weyer, und das Trainingsgelände der SG ist in Kraftsolms. Das sind von mir aus 26 Kilometer. Ich werde die Strecke pendeln, aber das macht mir nichts aus. In meiner Trainerlaufbahn hatte ich auch schon einfache Strecken von über 50 Kilometer zu bewältigen. Das schreckt mich nicht ab, um Gottes Willen. Wenn man Lust hat, dann nimmt man sowas in Kauf. Ich muss auch von Berufs wegen viel pendeln und bin Vielfahrer, das macht mir also alles nichts aus. Niederbrechen ist bei mir gefühlt vor der Haustür, da fahre ich sechs Kilometer. Aber was will man da machen. Das ist so, wenn man auf dem Land wohnt. Da muss man ein bisschen fahren.