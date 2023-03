Büblingshäuser Fußballer landen auf Platz sieben

Beim ersten Hallencup für inklusive Mannschaften des Hessischen Behinderten- und Rehabilitations-Sportverbands (HBRS) sind in der neu renovierten Halle der Eichendorffschule in Dalheim zehn Teams an den Start gegangen. Beim Inklusiven-Fußball hat jede Mannschaft die Möglichkeit, zwei Spieler ohne Handicap (OH) aufzustellen. Pro Team wird mit fünf Feldspielern plus Torwart gespielt.