Coach Mario Schappert: „Das Team hat viel durchgemacht”

Mario, Daniyel, Maik, warum werden Sie mit ihren Mannschaften eine bessere Restrunde als Hinrunde spielen? Schappert: „.Das Team hat in der Vorrunde viel mitgemacht. Wir hatten große Verletzungssorgen, mit Maximilian Wiessner, Natnael Tega, Karl Cost oder Luis Böttcher sind uns wichtige Spieler lange ausgefallen. Außerdem haben wir uns für gute Leistungen nicht belohnt und schlechte Spiele zurecht verloren. Ich glaube daher, dass wir das Schlimmste überstanden haben. Schon am Ende der Hinrunde sind wir in den Bereich gestoßen, den wir in der Lage sind, zu leisten (drei Siege aus den letzten vier Spielen vor der Pause, Anm. d. Red.). Da haben wir gesehen, dass wir im Grunde genommen eine gute Mannschaft und einen großen Kader haben, zumal es in puncto Verletzungen wieder besser aussieht, weshalb wir auch im Winter keine Neuzugänge geholt haben. Zudem haben wir eine gute Vorbereitung absolviert. Seitdem ich in Waldgirmes bin, hatten wir noch nie aufgrund von mangelnder Trainingsbeteiligung Probleme mit dem Start in die Punktspiele. Da sind andere Vereine viel schlechter dran, bei uns ist diesbezüglich die Welt noch in Ordnung. Und das ist natürlich sehr förderlich für das, was jetzt ab dem Wochenende auf uns zukommt. Entsprechend denke ich, dass wir in der Restrunde an die guten Leistungen von vor der Pause anknüpfen werden.” Cimen: „Wir sprechen von Verbesserungen auf einem hohen Niveau. Eigentlich gilt es für uns, die Leistungen der Hinrunde zu bestätigen. Im Detail können wir aber noch Kleinigkeiten verbessern. Aber Charakter und Mentalität sind ein Riesen plus dieser Mannschaft. Sie hat in der Hinrunde oft an ihrem Limit gespielt und damit gezeigt, dass für Gießen mehr möglich ist, als es viele vor der Saison gedacht haben.” Six: „Wir hatten eine richtig gute Vorbereitung. Jeder im Team brennt darauf, die Klasse zu halten. Es ist für uns alle etwas Besonderes, in Hessens höchster Amateurliga spielen zu dürfen. Im Sturm haben wir ein bisschen Verstärkung erhalten, und wir erhoffen uns dadurch mehr Zielsicherheit nach vorne. Spielerisch waren wir aus meiner Sicht gar nicht so schlecht. Die meisten Spiele waren wir auf Augenhöhe, manchmal sogar besser, aber bei uns hat es an der Chancenverwertung gehapert. Da waren uns andere Teams überlegen.”

Worauf haben Sie in der Vorbereitung speziell den Fokus gelegt? Schappert: „Wir haben unser Hauptaugenmerk auf ballnahes Verschieben gelegt, sowohl bei eigenem als auch bei Ballbesitz des Gegners. Da wollen wir in der Restrunde in beide Richtungen kompakter stehen. Denn wir haben auf engem Raum beim Arbeiten gegen den Ball viele zweikampfstarke Spieler. Und wenn die es schaffen, einen Zweikampf über zwei oder drei Meter statt über 15 Meter, wenn der Ball vom Gegner schon längst wieder weitergespielt wurde, bevor du überhaupt eingreifen kannst, anzulaufen, hast du einen Riesen-Vorteil. Das hat in den letzten Vorbereitungsspielen gut geklappt, weshalb ich guter Dinge bin, dass wir das auch zum Restrundenstart auf den Platz bekommen werden.” Cimen: „Wir haben neun oder sogar zehn Gegentore nach Standards bekommen. Das war natürlich ein Thema im Winter. Zudem haben wir Wert auf die Chancenverwertung gelegt. Allerdings haben wir auch in einigen Testspielen aus sehr vielen Möglichkeiten am Ende zu wenig Ertrag gezogen. Gerade gegen Teams, die kompakt und tief stehen, ist es wichtig, nicht zu verschwenderisch mit seinen Chancen umzugehen. Zudem war es uns wichtig, gesund durch die Vorbereitung zu kommen, was uns im Großen und Ganzen auch gut gelungen ist.” Six: „Wir haben uns in der Hinrunde relativ viele Tore gefangen. Ein Trainer hat einst gesagt: ,Die Null muss stehen’. Das haben wir uns zu Herzen genommen und darauf hingearbeitet, dass wir hinten weniger Buden fangen und vorne an den Abschlüssen arbeiten. Wenn ich mir die Vorbereitungsspiele ansehe, dann bin ich zufrieden. Das war in beiden Richtungen, vorne wie hinten, nicht ganz so schlecht. Eine gute Basis für die Rückrunde.”