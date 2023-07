Darum ist die Fußball-Kreisoberliga West so spannend

Stehen sich in der neuen Saison erneut gegenüber: Serhat Tunc (r.) vom TuS Naunheim und Pascal Becker von der SSG Breitscheid.

Es könnte in dieser Saison in der Spielklasse hoch hergehen. Einen klaren Aufstiegskandidaten gibt es nicht. Dafür einen Geheimfavoriten, der gar nicht so geheim ist.