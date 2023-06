Deswegen will Alexander Neul an der Relegation festhalten

Hinter Ihnen liegen in der aktuellen Amtsperiode ein paar Spielzeiten mit ganz besonderen Herausforderungen. Erst hat Sie und Ihre Kollegen die Pandemie auf Trab gehalten, in der nun zu Ende gegangenen Saison gab es andere Probleme. Wie anstrengend war dies alles und hat das womöglich auch Spuren bei Ihnen persönlich hinterlassen - im Hinblick auf die im kommenden Frühjahr beim Kreisfußballtag anstehenden Neuwahlen. Haben Sie noch Lust auf Ihr Amt und werden erneut kandidieren?

Der Fußballkreis Wetzlar hat vor allem ein Problem, und das heißt Sportplätze. Wir haben viele Vereine, aber wenn man sich das Verhältnis von Rasen- zu Kunstrasenplätzen anschaut, haben wir zu wenig von letzteren. Das hat gerade im Winter zu vielen Spielabsagen geführt und bleibt eine große Herausforderung. Wir werden weiter darum kämpfen, in Wetzlar vielleicht noch mal ein, zwei mehr Kunstrasenplätze zu bekommen, und müssen da auch mit der Stadt reden. Und dann muss man schon festhalten, dass nach Corona viele in der Vereinsführung erfahrene Kräfte weggebrochen sind und jetzt viele jüngere Leute diese Ämter übernommen haben, die bestimmte Dinge nicht wissen und mit den Statuten noch nicht so vertraut sind wie ihre Vorgänger. Da geht dann auch mal das ein oder andere schief, und da müssen wir vom Kreisfußballausschuss immer noch mal ein bisschen nachhelfen, was wir aber auch gerne machen. Dazu kommt, dass sich im Zuge der Pandemie auch einige Spieler und damit auch ganze Teams zurückgezogen haben. Das ist schon schwieriger geworden. Aber es gibt auch mit dem FC Genderbrig Wetzlar jetzt schon einen neu gegründeten Verein, der in der neuen Saison in der C-Liga spielen wird. Und wir müssen natürlich zusehen, dass aus der Jugend wieder ein bisschen mehr nachkommt. Es gibt also einige neue Herausforderungen, denen man sich stellen muss. Und das möchte ich gerne tun, also nein, ich bin noch nicht amtsmüde und werde mich wieder zur Wahl stellen. Schließlich war der vorherige Kreisfußballwart auch über 20 Jahre im Amt (lacht) ...