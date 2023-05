Eintracht Frankfurt kommt im Juli nach Wetzlar

Wetzlar . Fußball-Fans in Mittelhessen dürfen sich im Sommer auf einen besonderen Höhepunkt freuen. Denn am Samstag, 15. Juli, gastiert Bundesligist Eintracht Frankfurt im Wetzlarer Stadion am Karl-Kellner-Ring. Dort testet der amtierende Europapokalsieger gegen den Gruppenligisten FSV Braunfels. Die genaue Uhrzeit steht noch nicht fest. „Wir wollen einen Anker in der Region auswerfen. Das bedeutet nicht, dass wir nicht auch nach Japan oder in die USA reisen können, um andere Ziele zu verfolgen. Wir möchten aber immer in unserer Region da sein und kleine Vereine unterstützen“, sagt Axel Hellmann, Vorstandssprecher von Eintracht Frankfurt in einer Mitteilung des Vereins. Timmo Hardung, ab 1. Juli Sportdirektor, spricht in der Meldung von einem „Fußballfest in Wetzlar“.