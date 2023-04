FC Bechlingen schafft mit Darts einen neuen Treffpunkt

Herr Foelkel, Sie haben sich sicher einen anderen Start als Vorsitzender der Fußballer des FC Bechlingen gewünscht, stimmt’s? In der Tat. Wir haben es ja trotz der schlechten Ergebnisse im alten Jahr nochmal mit Training in der Halle probiert. Da kamen auch genug Spieler zum Kicken. Aber beim Restart hat zum einen das Wetter nicht gepasst und zum anderen wurden es immer weniger Jungs. Die eigenen Leute waren uns ja fast ohne Ausnahme schon vorher ausgegangen. Früher war das eine verschworene Einheit. Aktuell haben sich nach dem 0:11 in Oberbiel dann gleich fünf Spieler abgemeldet. Da war es natürlich vorbei. Die Trainingsbeteiligung war wie gesagt davor schon nicht mehr so hoch. Dann konnten auch die Ergebnisse nicht mehr stimmen. Vielleicht hätten wir damals, als es bei der Lemp nicht so gut und bei uns besser lief, eine Spielgemeinschaft eingehen sollen. Jetzt läuft es dort sehr gut, bei uns nicht. Und für eine SG ist es zu spät.

Was ist Ihre Triebfeder, welche Pläne haben Sie beim FC Bechlingen? Bevor der Verein ganz verschwindet, habe ich im Januar gesagt, ich mache das. Auch, weil mein Vater zu den Gründungsmitgliedern gehört und ich dem FC schon so lange eng verbunden bin. Es gibt aber fast keinen Ort mehr im Dorf, wo sich die Leute gesellschaftlich treffen können. Jetzt geht noch der Fußball wahrscheinlich unter. Wir haben aber eine Darts-Mannschaft gegründet, in der jeder in jedem Alter mitmachen kann. Wir haben einen Automat besorgt, ihn im Sportheim aufgestellt, uns in der Liga angemeldet. Am vergangenen Donnerstag haben wir Backen mit Waffeln gemacht, am Sonntag gibt es hier den Tanz in den Mai. Wir sind als Verein ja auch außerhalb des Fußballs aktiv, und deshalb wollen wir das Sportheim unbedingt aufrechterhalten.