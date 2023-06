FC Werdorf hält die Klasse, muss aber zahlen

Wetzlar. Nun steht es fest: Die Fußballer des FC Werdorf spielen auch in der kommenden Saison in der Kreisoberliga West. Nach dem Urteil des Wetzlarer Kreissportgerichts vom Mittwochabend gewinnen die Dill-Kicker das Relegationsspiel gegen die SG Aartal am Grünen Tisch mit 3:0. Die Partie am 11. Juni zwischen den Werdorfern und dem Dillenburger A-Liga-Vertreter war nach 84 Minuten beim Stand von 2:1 für den FCW abgebrochen worden, nachdem sich die Gäste geweigert hatten, infolge von mehreren Böllereinschlägen seitens einiger Anhänger der Platzherren die Begegnung fortzusetzen. Stattdessen verließen sie das Feld vor dem Abpfiff.