Freya Burk hat sich in Wetzlar und das Stadion verliebt

Ja natürlich, besonders wenn man sieht, wie viele gute Spielerinnen im Verein sind. Im Endeffekt war dann aber weniger Sorge als viel mehr Freude auf alles, was kommt. Deswegen hatte ich mir auch erstmal das Ziel gesetzt, alles mitzunehmen und im nächsten Schritt Spielminuten in der Regionalliga zu sammeln, weil es ja doch ein Schritt war. Hätte ich gewusst, dass es so gut läuft, hätte ich das natürlich direkt unterschrieben. Es ist einfach perfekt.

Sie sprechen es an. Mit sechs Toren aus vier Spielen stehen Sie ganz oben in der Torjägerliste. Das muss sich wie ein Traum anfühlen, oder?

Besser hätte ich es mir nicht vorstellen können. Das liegt, denke ich, an der guten Vorbereitung, in der ich schon viel Spielzeit sammeln konnte, aber natürlich auch am Kollektiv. Ohne meine Mitspielerinnen funktioniert es nicht. Ich versuche jetzt, dort weiterzumachen und verletzungsfrei zu bleiben. Ansonsten will ich nicht zu sehr in die Zukunft blicken.