FSV Braunfels will im Duell der Enttäuschten Bock umstoßen

Lukas Brück und sein FSV Braunfels sind am Samstag im Kellerduell beim FSV Schröck gefordert.

In der Fußball-Gruppenliga sind am Wochenende alle vier heimischen Vertreter wieder im Einsatz - und stehen vor interessanten Partien. In einer treffen zwei Aufsteiger aufeinander.