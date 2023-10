Für den neuen Trainer gibt es zum Einstand zwölf Tore

An der Zufriedenheit dürfte es bei Rot-Weiß Wetzlar auch nicht gemangelt haben. Erst schaffen Sie den Aufstieg mit der Mannschaft, doch dann entscheiden Sie sich am Ende überraschend für ein neues Engagement. Würden Sie sagen, dass der Wechsel eine gute Entscheidung war?

Sagen wir mal so. Ich bin ein kleiner Fußballjunkie (lacht). Ich konnte die Füße nicht mehr stillhalten, nachdem ich vier Wochen Ruhe hatte. Dann hat mich Blasbach angerufen. Da habe ich nicht mehr lange überlegt. Blasbach ist ein toller Verein mit tollen Jungs und einem super Team drumherum. Da war mir sofort klar, dass ich das mache. Was Rot-Weiß angeht, das ist etwas komplizierter. Nach fünf Jahren gibt es auch ein paar Reibungen. Ich sage mal so: Ich hatte keine Motivation mehr. Ich war ausgebrannt und war fertig. Ich brauchte was Neues, habe den Verein hoch in die A-Liga geführt. Dann hat man Veränderungen gemerkt. Ich, die Verantwortlichen, das Team. Im Winter war für mich klar: Ich verlasse Rot-Weiß im Sommer, also zu Saisonende. Das war die Situation. Dann kam es anders. Meine Söhne spielen ja da und die sagten dann: Papa, bleib doch noch ein bisschen. Die Spieler und die Vorstandsmitglieder haben das auch gesagt. Ich habe mich überreden lassen, obwohl ich es eigentlich gar nicht mehr wollte, dort weiter zu trainieren. Ich habe für mich selbst gefühlt, dass das nicht mehr das ist, was ich will. Ich bin aber dennoch geblieben. Dann blieb der Erfolg aus, die Beteiligung beim Training war sehr, sehr schwach. Die war auch schon in der Aufstiegssaison nicht gut. Also habe ich mich dazu entschieden, erstmal eine Pause als Trainer zu machen. Nach vier Wochen sagte mir meine Frau: Mach es, also die Trainerstelle bei Blasbach, sonst gehst du mir noch kaputt.