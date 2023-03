Fußball: Mario Schappert baut auf eine defensive Ordnung

Nach dem Tabellenplatz ist der FSV Fernwald als Vierter klarer Favorit gegenüber dem auf Platz elf stehenden SC Waldgirmes?

Daniyel Bulut: „Rein vom Tabellenplatz ja, aber es ist ein Derby. Und in einem Derby ist alles möglich. Es kommt auch auf das Personal an, das man zur Verfügung hat. Wir lassen uns jedenfalls vom Tabellenplatz nicht blenden.“ Mario Schappert: „Ja, absolut, Fernwald spielt eine fantastische Rolle in der Liga. Wenn man das letzte Spiel ausklammert, läuft viel gut zusammen.“