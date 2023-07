Fußball: SG Oberbiel lädt zum „Schlagkatzpokal“ ein

Solms-Oberbiel. Aus der Fußball-Kreisoberliga sind die Kicker der SG Oberbiel zwar abgestiegen, aber für die Spieler ist das Grund genug, um sich schon auf die bevorstehende A-Liga-Saison vorzubereiten. Dabei helfen soll der „Schlagkatzpokal“ auf dem Heuerberg. Von Sonntag, 23. Juli, bis zum 29. Juli treffen sechs Mannschaften aufeinander, fünf davon aus der A-Liga. Den Auftakt bilden der Gastgeber und FC Amedspor Wetzlar (14.30 Uhr), gefolgt von der Begegnung zwischen dem FC Burgsolms II und der SG Niederbiel (16.15 Uhr). Am Dienstag empfängt Amedspor den TSV Steindorf (17.30 Uhr), Niederbiel bekommt es im zweiten Spiel mit Eintracht Wetzlar zu tun (19.15 Uhr). Am Donnerstag duellieren sich erst Eintracht Wetzlar und die „Zwote“ des FC Burgsolms (17.30 Uhr), ehe zum Abschluss der Gruppenphase der TSV Steindorf und die SG Oberbiel die Fußballschuhe schnüren müssen (19.15 Uhr). Das Finale steigt dann am 29. Juli (Sonntag).