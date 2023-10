„Gefährliche Aufgabe“ wartet auf die SG Waldsolms

Vor allem in der Abwehr ließen die Kicker aus dem Hintertaunus kaum eine Chance zu. Doch gerade in der Defensive wird Bernd Schröder aufgrund von Verletzungen seine Elf umbauen müssen. „Das ist nie schön, aber wir werden mit dem Kader arbeiten, den wir zur Verfügung haben“, betont der Coach. Über den Gegner, der nach den jüngsten Negativresultaten in eine handfeste Krise geschlittert ist, sagt Bernd Schröder: „Ich erwarte Burg in der Tabelle eigentlich weiter vorne. Doch genau das macht die Aufgabe gefährlich.“