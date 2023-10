Geldzahlungen im Amateur-Fußball: Was ist erlaubt?

Im Lahn-Dill-Kreis bekommen viele Fußballer selbst in den unteren Amateur-Ligen Geld fürs Hobby-Kicken. Was ist erlaubt, wo wird es rechtlich schwierig? Hartmut Ruppricht, Präsident der Hessischen Steuerberaterkammer und Steuerberater in Wetzlar, erklärt, worauf Vereine und Spieler achten müssen.