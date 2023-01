Hallenfußball: Gastgeber VfB Aßlar behält die Nerven

Enge Duelle an der Bande: Die B-Jugendlichen Farshad Yagoubi von der JSG Burgsolms/Oberbiel (M., l.) und Kimi Pawliniarz (M., r.) vom gastgebenden VfB Aßlar kämpfen unter den wachsamen Augen des Aßlarers Jamil Hasimujung (l.) und Oberbiels Leo Kern (r.) um den Ball. Am Ende stemmt die Aßlarer B-Jugend den Siegerpokal in die Höhe. (© )