Hohenahr trumpft im zweiten Versuch gegen Altenkirchen auf

So kam es nun nach der ersten Begegnung im August zur Neuauflage im November. Und die wurde zur klaren Nummer für die klassenhöhere SG. Bereits zur Halbzeit führte Hohenahr durch Treffer von Marius Rupp (16.), Tim Griebel (28.) und zweimal Jan-Niklas Valentin (24., 33.) mit 4:0. Dem deutlichen Vorsprung der Hausherren hatte der B-Ligist aus Altenkirchen verständlicherweise im zweiten Durchgang wenig entgegenzusetzen. So blieb Hälfte zwei bis auf Rupps (56.) zweitem Streich recht unspektakulär. Die SGH darf sich nun in der dritten Pokalrunde auf das Derby gegen die SpVgg. Lemp freuen.